فرحة المولد تنتشر في شوارع إسنا بالأقصر بتوزيع الحلوى والشربات

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر أجواء احتفالية مميزة مع حلول ذكرى مولد النبي الكريم حيث امتلأت الشوارع والميادين بروح البهجة بعدما خرج الأهالي لتوزيع الحلوى والشربات على المارة تعبيرًا عن حبهم لرسول الله

انتشرت مظاهر الاحتفال في الأحياء الشعبية والقرى التابعة حيث وقف الشباب والأطفال على نواصي الشوارع يقدمون الأكواب المثلجة وأطباق الحلوى للزائرين والمواطنين وسط أجواء من الترحاب والدعاء ببركة هذه المناسبة العطرة

وأكد عدد من أهالي إسنا أن عادة توزيع الحلوى والشربات في المولد النبوي تعد من أقدم الطقوس التي توارثوها جيلاً بعد جيل مشيرين إلى أن المناسبة تتحول في كل عام إلى موسم للخير والتكافل حيث يشارك الأغنياء والفقراء في رسم الفرحة على وجوه الجميع

وتزينت المحال التجارية بالمجسمات المضيئة وعرائس المولد بينما ارتفعت أصوات المدائح النبوية التي زادت الأجواء روحانية في يوم تحياه إسنا بقلوب عامرة بالحب والإيمان