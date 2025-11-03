قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناصر منسي بعد استبعاده من مباراة طلائع الجيش: حسبي الله ونعم الوكيل
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
دعاء الفرج القريب.. كلمات مستجابة في الثلث الأخير من الليل
مجدي الجلاد: نظام القائمة المطلقة بانتخابات النواب لا يصلح مع النموذج المصري
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين
أسعار ومواصفات بايك X35 موديل 2025 في السعودية
انفجارات عنيفة شرق غزة جراء نسف الاحتلال أبنية سكنية
كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026
ما هي مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة؟.. اعرف سُنة النبي
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. الحكم في قضية مقـ.ـتل سيدة على يد طليقها داخل مدرسة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
ابراهيم جاد الله

تنطق اليوم الإثنين محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار ماجد حميدة، بالحكم على المتهم فيها مدرس بقتل طليقته داخل حرم مدرسة الأحياء الرسمية المتميزة لغات شمال المدينة.

مقتل سيدة على يد طليقها في البحر الأحمر

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر العام الماضي، حين تحولت باحة إحدى المدارس إلى مسرح لجريمة بشعة، راح ضحيتها سيدة تدعى «ع. ش. ر» على يد طليقها «م. أ»، المدرّس المعار للعمل بإحدى الدول العربية. وقد ارتكب الجريمة مستخدمًا آلة حادة، سدد بها عدة طعنات قاتلة لعنق المجني عليها أثناء وجودها بالمدرسة لتقديم أوراق ابنتهما في مرحلة رياض الأطفال.

النيابة العامة استمعت خلال التحقيقات إلى اعترافات تفصيلية من الجاني، الذي أقر بتتبعه لطليقته بعد سفره من محافظة المنيا إلى الغردقة، متذرعًا بوجود خلافات أسرية بينهما. وأوضح أنه سبق وأن طلب منها التوقف عن العمل في الغردقة، لكنها تجاهلت طلباته، مما دفعه – وفقًا لأقواله – للتخطيط للاعتداء عليها.

وفي يوم الحادث، علم بتوجه المجني عليها للمدرسة، فقام بانتظارها، ثم تسلل إلى داخل المبنى، وهاجمها وطعنها في رقبتها عدة مرات، حتى سقطت غارقة في دمائها وسط ذهول من الطلاب وأولياء الأمور.

سرعة رد فعل أولياء الأمور المتواجدين داخل المدرسة حالت دون فرار المتهم، حيث تم ضبطه وتسليمه فورًا لقوات الشرطة التي حضرت إلى المكان عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة. وأُحيل المتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسه احتياطيًا، قبل أن يتم تجديد حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.

وكان اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى بلاغًا بوقوع الجريمة، وعلى الفور تم الدفع بقوة من مباحث قسم ثان الغردقة إلى موقع الحادث. وكشفت التحريات عن أن المجني عليها كانت في طريقها لتقديم ملف طفلتها للالتحاق بـ"كي جي 1"، إلا أن طليقها ترصّد لها وأنهى حياتها بطريقة مأساوية.

وبعد معاينة النيابة لمسرح الجريمة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرّت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي انتهت بإحالة الجاني إلى محكمة الجنايات، والتي من المقرر أن تصدر حكمها النهائي في جلسة نوفمبر المقبل.

البحر الأحمر مدرسة مدرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

الاهلي

قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في يناير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مصر للطيران

مكاتب مصر للطيران بالخارج تشارك السفارات في الترويج للمتحف الكبير.. صور

جانب من الفعاليات

جامعة القاهرة تنظم ورشة العمل الثانية حول النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي

جانب من الفاعليات

جامعة عين شمس تستضيف اجتماع لجنة قطاع الدراسات البينية

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد