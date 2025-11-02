حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل

نشب حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة وانتقلت أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

حريق يلتهم شقة سكنية بمصر الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بغرفة نوم بشقة سكنية في عقار مكون من 8 طوابق وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحريق وتم محاصرته وجارى إخماده، لمنع امتداده للشقق المجاورة.

وعلى الفور، وجهت قوات الحماية المدنية عددًا من سيارات الإطفاء وخزانات المياه، بالإضافة إلى سيارات إسعاف تحسبًا لوقوع أي إصابات، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا.