حضارتنا مصدر فخرنا.. أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس
وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة منتخب اليد المتوجه بفضية المونديال بالورود في المطار
محمد معيط: شريحة قرض مصر من صندوق النقد 2.4% مليار دولار
فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد
الزمالك يتفق مع حسن وليد قداح على العودة لمدة موسمين ونصف
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على بتروجت ويحقق الفوز بثنائية
أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة
عمره 3500 عام.. هولندا تعلن عزمها إعادة قطعة أثرية إلى مصر
حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل
جبروت إمرأة.. سيدة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها
حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي في المعادي
أحمد زايد: المتحف الكبير يعرض الحضارة المصرية ويقدم رسالة سلام للعالم
حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل

أحمد مهدي

نشب حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة وانتقلت أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

حريق يلتهم شقة سكنية بمصر الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بغرفة نوم بشقة سكنية في عقار مكون من 8 طوابق وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحريق وتم محاصرته وجارى إخماده، لمنع امتداده للشقق المجاورة.

وعلى الفور، وجهت قوات الحماية المدنية عددًا من سيارات الإطفاء وخزانات المياه، بالإضافة إلى سيارات إسعاف تحسبًا لوقوع أي إصابات، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا.

القاهرة مديرية أمن القاهرة حريق مصر الجديدة شقة

