حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي في المعادي

نشب منذ قليل حريق بسيارة ملاكي أعلي طريق محور حسب الله الكفراوي بالقرب من نزلة نيركو، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل السيارة.

حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي

تلقت غرفة العمليات بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي أعلي طريق محور حسب الله الكفراوين اتجاه المعادي.

انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان فور تلقي البلاغ، وتمكنت الحماية المدنية من السيطره علي الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.