اليوم.. محاكمة 50 متهما بالهيكل الإداري للإخوان

تنظر اليوم الإثنين الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة ببدر، محاكمة 50 متهما، في القضية رقم 13988 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

محاكمة 50 متهما بالهيكل الإداري للإخوان

وقال أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 10 ديسمبر 2024، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب ووجه للمتهمين من الثالث وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وفيما وجه لبعض المتهمين تهم حيازة مطبوعات تروج للجماعة موضوع الاتهام.