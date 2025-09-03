محافظة الأقصر تفتح باب رزق لـ70 أسرة.. بعد توقف 16 عاما

شهدت محافظة الأقصر، إجراء قرعة علنية لاختيار خطوط السير، والتي تمثل مصدر رزق لنحو 70 أسرة.

بلغ إجمالي عدد المتقدمين 117 شخصًا، تم قبول 86 منهم بعد استيفاء الأوراق وانطباق الشروط، لاختيار 70 خط سير أساسيًا و16 احتياطيًا.

وجاءت خطوط السير كالتالي

الأقصر – الضبعية – نجع الجسر: 21 متقدمًا لاختيار 15 خط سير، الضبعية – حاجر الضبعية: 15 خط سير.

القرنة – الأقصر: 62 متقدمًا لاختيار 30 خط سير، القرنة – طيبة: 31 متقدمًا لاختيار 10 خطوط سير.

وقد تم تشكيل لجنتين للإشراف على العملية؛ الأولى لاختيار المتقدمين المستوفين للشروط، والثانية لتنظيم القرعة العلنية، وذلك بحضور اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر ورئيس اللجنة العليا للإشراف على المواقف.

كما ضمت لجنة القرعة كلًا من رمضان حسنين مدير عام الشئون المالية والإدارية ورئيس اللجنة، راندا سيف مدير التفتيش الإداري،أحمد عبد الرحيم مدير الشئون القانونية.

وفي كلمته، هنأ المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، الحضور بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف ، مؤكدا أن هذه القرعة تأتي في إطار الحرص على تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو فتح باب رزق كريم للأسر المستحقة، وتنظيم خطوط السير بما يخدم المواطن ويعزز من منظومة النقل داخل المحافظة ، وأكد محافظ الأقصر أنه فى حال طرح خطوط سير ستكون الأولوية فيها إلى ال١٦ سيارة فى قائمة الأنتظار.