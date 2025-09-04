ارتفاع مؤشر الأسهم اليابانية

صعد المؤشر الياباني "نيكي" اليوم من أدنى مستوى له منذ شهر تقريبًا، وذلك بفضل أسهم التكنولوجيا.



وارتفع نيكي (1.2%) مسجلًا (42456.16) ‬نقطة في منتصف جلسة تعاملاته، وقفز سهم شركة فوجيكورا لصناعة الدوائر الكهربائية والكابلات الضوئية (6.8%)، كما ارتفعت أسهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق ومجموعة سوفت بنك (3.8%)، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا (0.8%) مسجلًا (3073.20) نقطة.

ومن بين الأسهم الرابحة سهم فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو الذي ارتفع (2.4%)، وسهم مجموعة سوني الذي كسب (2.7%).

وزاد سهم تويوتا موتور (1.4%)، فيما انخفض سهم نيديك (18%).