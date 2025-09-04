قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة تجهز 5 مستشفيات نفسية للحصول على اعتماد (GAHAR)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تهيئة خمس مستشفيات متخصصة في الصحة النفسية للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) ضمن المرحلة الأولى

وذلك في إطار جهودها لتقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة تتوافق مع المعايير الوطنية المعتمدة، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات.

 الصحة النفسية تمثل ركيزة أساسية لتقدم المجتمعا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، مع التركيز على تعزيز خدمات الطب النفسي. 

وأكد أن الصحة النفسية تمثل ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات، مشيرًا إلى أن المستشفيات المختارة هي: المعمورة، مصر الجديدة، بورسعيد، سوهاج، والعزازي، نظرًا لكونها الأكثر استقبالًا للمرضى وتميزها في تقديم الخدمات.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، أهمية التقييم المستمر والمتابعة الدورية للخطط التصحيحية في هذه المستشفيات ،لضمان استدامة التطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية. وأضاف أن الوزارة توفر الدعم الكامل للفرق الطبية والإشرافية لتقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

بدورها، أوضحت الدكتورة أميرة البدوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالقاهرة الكبرى، أن عملية الاعتماد تتضمن تقييمًا شاملًا لمدى التزام المنشأة الصحية بمعايير الجودة المعتمدة، بهدف تعزيز مستوى الخدمات المقدمة. وأشارت إلى أن شروط الاعتماد تشمل تحسين مؤشرات سلامة المرضى، الالتزام بالمتطلبات الوطنية للسلامة، وتحقيق معايير الجودة الأساسية، بما يضمن كفاءة الخدمات الصحية ورضا المنتفعين.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، وهم: الدكتور حاتم ناجي، مدير إدارة سلامة المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتور محمد زهدي، مدير مستشفى المعمورة، والدكتور محمد عبدالرؤوف، مدير مستشفى بورسعيد للصحة النفسية، والدكتور أكرم الصاوي، مدير مستشفى سوهاج، والدكتور عاطف سليم، مدير مستشفى العزازي، والدكتور أحمد بيومي، مدير مستشفى مصر الجديدة، إلى جانب رؤساء إدارات الجودة وسلامة المرضى بالمستشفيات المعنية.

تؤكد هذه الخطوة التزام وزارة الصحة بتطوير خدمات الصحة النفسية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز الثقة في النظام الصحي.

وزارة الصحة GAHAR الهيئة النفسية وزارة الصحة والسكان الصحة النفسية

شاركها مع أحبابك.. رسائل تهنئة المولد النبوي2025

تهنئة المولد النبوي 2025
تهنئة المولد النبوي 2025
تهنئة المولد النبوي 2025

احترس إن كنت منهم.. أشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد

أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد
أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد
أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية بالكيان العسكري
رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية بالكيان العسكري
رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية بالكيان العسكري

دراسة صادمة .. بعض الفواكه تضر صحة الأسنان أكثر مما تعتقد

تأثير الفواكه على صحة الأسنان
تأثير الفواكه على صحة الأسنان
تأثير الفواكه على صحة الأسنان

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية بالكيان العسكري

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية

