أنوسة كوتة عبر «فيسبوك»: خسرت كل حاجة وكرهت الشهرة

وجهت مدربة الأسود أنوسة كوتة، زوجة الملحن الراحل محمد رحيم، رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي.

وقالت أنوسة، عبر “فيسبوك”: “يارب أنا تعبت.. أنا خسرت كل حاجة.. كرهت الشهرة وكرهت كل حاجة.. خسرت رحيم وشغلي وفلوسي ونمري وصحتي، وفعلا مش قادرة أستحمل”.

من جانب آخر، كشفت أنوسة كوتة، مدربة الأسود وزوجة الفنان القدير الراحل محمد رحيم، عن أسرار ألبوم محمد رحيم الجديد.

وقالت أنوسة كوتة، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": "أغنية جينز كان محمد رحيم كاتبها قبل وفاته، وتحكي عن حياته وشخصيته وعائلته، من كلماته وألحانه، وتوزيع كريم عبد الوهاب.. أنا غيرت شوية فيها حتى صدرت الأغنية، والحمد لله نالت إعجاب الجمهور".

وأضافت: "حبيت أبدأ بالأغنية دي، وفي الفترة القادمة سأستمر في نشر أغاني الألبوم. رحيم لديه أعمال كثيرة وجميلة لم تظهر بعد للجمهور، وكان يتمنى صدور الألبوم قبل وفاته".