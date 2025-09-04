قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

«صحة الشرقية» تستعد لتنظيم المؤتمر السنوي العلمي الثالث لقسم القلب والقسطرة بمستشفى الزقازيق العام|صور

صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور حسام عطية، استشاري القلب والقسطرة ومدير وحدة القسطرة بمستشفى الزقازيق العام، أنه تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشْموني محافظ الشرقية، وبإشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، تستعد مديرية الشؤون الصحية لتنظيم المؤتمر السنوي العلمي الثالث لقسم القلب والقسطرة بمستشفى الزقازيق العام، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، بمقر نادي الشرطة أمام مستشفى جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور السيد فرج أستاذ القلب والمشرف الفني للقسطرة، والدكتور محمد يحيى مدير مستشفى الزقازيق العام، والدكتور ياسر أمين رئيس القسم.

وأضاف أن المؤتمر يهدف هذا العام إلى مناقشة أحدث المستجدات العلمية في مجال تشخيص وعلاج أمراض القلب، من خلال جلسات علمية متخصصة تستعرض أحدث الوسائل العلاجية سواء الدوائية أو التداخلية، بالإضافة إلى عرض عدد من الحالات المرضية ومناقشتها بشكل علمي يسهم في تبادل الخبرات بين الأطباء المشاركين.

وأشار إلى أن المؤتمر سوف يشهد إلقاء محاضرات من نخبة من الأساتذة المتخصصين، منهم: الدكتور محمد وفائي أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب والقسطرة السابق بجامعة الزقازيق، والدكتور ياسر حزين أستاذ أمراض القلب، والدكتور السيد فرج أستاذ أمراض القلب والقسطرة بجامعة الزقازيق.

كما يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا لعدد من أساتذة وأطباء القلب والقسطرة من مختلف الجامعات المصرية، والمستشفيات التعليمية، ومعهد القلب القومي، وهيئة التأمين الصحي، إلى جانب أطباء مستشفيات وزارة الصحة، وذلك في تأكيد على أهمية التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات الطبية.

وأكد الدكتور حسام عطية أن المؤتمر يُعد منصة علمية متميزة لتسليط الضوء على أحدث التطورات العالمية في مجال أمراض القلب والقسطرة، بما يعزز من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمحافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية بوجه عام.

استشاري القلب القلب والقسطرة بمستشفى الزقازيق العام

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس

