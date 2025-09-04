محافظ البحر الأحمر: غرامة 100 ألف جنيه وإيقاف سيارتين بسفاجا بسبب إلقاء الصرف الصحي

أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرار بإيقاف سيارتين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وتغريم مالكيهما الحد الأقصى للغرامة المقررة وقدرها 100 ألف جنيه لكل سيارة، بعد ضبطهما أثناء قيامهما بإلقاء كميات ضخمة من مياه الصرف الصحي غير المعالج داخل أرض فضاء بمدينة سفاجا.

أكد المحافظ أن الواقعة قام برصدها الوحدة المحلية لمدينة سفاجا و إدارة البيئة، حيث أثبتا أن السيارتين ألقتا المخلفات بكميات كبيرة وبطريقة سيئة داخل تقسيم سكني جديد، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى تشويه المظهر الحضاري للمدينة.

وأوضح اللواء عمرو حنفي أن القرار صدر استنادًا إلى أحكام القرار رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٥ الخاص بحظر إلقاء المخلفات على جوانب الطرق والمحاور العامة داخل المدن، والذي ينص على التحفظ على السيارات المخالفة وعدم الإفراج عنها إلا بعد تقديم خطاب تصالح رسمي من الوحدة المحلية المختصة.

وأضاف المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي طبقا لما ورد بالكتاب الدوري رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢٥، والهادف إلى منع إلقاء المخلفات في الطرق العامة أو المصارف المائية أو نهر النيل، حفاظًا على الموارد الطبيعية وصحة المواطنين.

وشدد محافظ البحر الأحمر على أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات من شأنها الإضرار بالبيئة أو تهديد سلامة المجتمع، موضحًا أن إلقاء مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة جريمة بيئية جسيمة تستوجب توقيع أقصى العقوبات.

واختتم اللواء عمرو حنفي بتكليف الإدارة العامة للمرور والوحدة المحلية لمدينة سفاجا وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن الهدف هو ردع المخالفين وحماية البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري لمدن المحافظة.