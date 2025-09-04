أول يوم عمل في البنوك بعد إجازة المولد النبوي

بدأ الموظفون و العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص و في البنوك ، اجازة المولد النبوي٢٠٢٥ والتي تعتبر اجازة رسمية مدفوعة الأجر بقرار حكومي رسمي.

ويتساءل الكثير عن موعد عودة عمل البنوك بعد اجازة المولد النبوي ، و موعد أول يوم عمل للبنوك بعد اجازة المولد النبوي.

موعد عمل البنوك بعد إجازة المولد النبوي

أعلن البنك المركزي انه بمناسبة المولد النبوي الشريف2025 ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إنه سيتم تعطل العمل في الفروع البنكية على مستوى الجمهورية والإدارات العليا بالجهاز المصرفي خلال فترة اجازة المولد النبوي .

وذكر البنك المركزي المصري إنه من المقرر استئناف العمل اعتبارا من الأحد المقبل علي الفروع البنكية المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية على مستوي 36 بنكا حكوميا وخاصا.

بموجب قرار البنك المركزي المصري الصادر بتعطيل العمل في البنوك المصرية والتي تتضمن حصول الجهاز المصرفي على 3 أيام إجازة رسمية تتضمن يوم العطلة المقررة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف اعتبارا من اليوم الخميس، ثم يومي الجمعة والسبت والذي يتوافق مع مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في البنوك.

يبدأ العمل في البنوك بحسب تعليمات البنك المركزي المصري؛ اعتبارا من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا بمختلف الإدارات البنكية بواقع 8 ساعات يوميا، بالإضافة إلي الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا داخل الفروع البنكية التي تقدم خدماتها للعملاء.

ويتزامن موعد إجازة المولد النبوي مع يوم الخميس نهاية الأسبوع، وبذلك يستطيع الموظفون بالحكومة والبنوك وبعض القطاعات الخاصة، الحصول على إجازة لمدة 3 أيام متتالية ، وهي:

الخميس 4 سبتمبر : إجازة المولد النبوي 2025

الجمعة 5 سبتمبر : عطلة أسبوعية

السبت 6 سبتمبر: عطلة أسبوعية للقطاع الحكومي والبنوك، وبعض المؤسسات الخاصة