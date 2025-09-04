ضبط مخالفات غذائية ومتابعة دقيقة للمستشفيات والوحدات الصحية في حملات تفتيشية بأشمون

شهدت مدينة أشمون في محافظة المنوفية حملة تفتيش موسعة ومكثفة للأعمال الوقائية، بقيادة الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية، يرافقه الدكتور محمد العسكري، مدير الطب الوقائي.

بدأت الجولة بمتابعة الإدارة الصحية والمركز الصحي بأشمون، حيث تمت مراجعة تقارير التقصي للأمراض المعدية، ونسب تغطية التطعيمات وسلسلة التبريد، وتدريب العاملين على أعمال السلامة والصحة المهنية.

كما تم المرور على مكتب الصحة ومكتب تطعيم الحج والعمرة، والتأكد من توافر اللقاحات اللازمة للحجاج والمعتمرين.

ونفذت اللجنة حملة على 10 منشآت غذائية، أسفرت عن: إعدام 100 كيلو أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك، وتحرير 4 مذكرات غلق إداري، وتحرير 6 محاضر اشتراطات صحية (96)، وتحرير 5 محاضر شهادات صحية (97)، وسحب 5 عينات غذائية للفحص المعملي.

كما شملت الجولة المرور على مستشفى أشمون العام ومستشفى الحميات، حيث تمت متابعة تأمين تانك الأكسجين والديزل وعقود الصيانة والتراخيص، وترصد الأمراض المعدية والتسجيل على برنامج NEDSS، والمطبخ والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية للعاملين، وعيادة العقر وتطبيق البروتوكول المحدث، ووحدة معالجة المياه بقسم الغسيل الكلوي وسحب عينات للتحليل.

وغطت اللجنة وحدات “شما – مونسة – سمادون”، حيث تمت مراجعة انتظام العمل بمكاتب الصحة، وتوافر الطعوم، واستكمال السجلات، وتطبيق سياسات الأمان المعملي، بالإضافة إلى متابعة إجراءات ترصد الشلل الرخو الحاد والحمى والطفح الجلدي.

في ختام الجولة، وجّه الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية، الشكر لفرق العمل الوقائي بقيادة الدكتور وائل عمران، مدير إدارة أشمون الصحية، والدكتور محمود العفيفي، مدير وقائي أشمون، على جهودهم في حماية الصحة العامة.

وأوصى بعقد اجتماع مشترك بين فرق الإشراف الوقائي بالمديرية والإدارة الصحية بأشمون، لمناقشة الملاحظات التي تم رصدها، ووضع خطة زمنية لتلافي السلبيات وتعزيز نقاط القوة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل الوزارة، أن هذه الحملة تأتي في إطار رؤية وزارة الصحة "الوقاية أولًا"، وخطة مديرية الصحة بالمنوفية لضمان بيئة صحية آمنة ومجتمع خالٍ من الأمراض.