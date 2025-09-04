المنوفية: ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة وتحرير 32 محضرًا

تلقي اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر أغسطس الماضي

حيث أوضح مدير مديرية الطب البيطري عن تنفيذ حملات موسعة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية و بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

أسفرت عن تحرير 32 محضر جنح بإجمالي مضبوطات 8 طن لحوم ودواجن ودهون وأسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن .

وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام .