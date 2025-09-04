إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص أعلى المحور

أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على محور 26 يوليو تجاه مدينة 6 أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو تجاه مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا جراء الحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية ورفع آثار الحادث، وتم تحرير محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.