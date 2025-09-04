إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة قتـ.ل شاب بالمطرية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل شاب بالأسلحة البيضاء بغرض سرقته بدائرة قسم شرطة المطرية.

تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بطعنات متفرقة وتوفي أثناء إسعافه وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن 3 عاطلين استوقفوا المجني عليه بأحد الشوارع بقصد سرقته بالإكراه، وعندما قاومهم سددوا له عدة طعنات أسقطته غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد سرقة المجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.