رقص بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر ناني

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع ، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام .

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة ( مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) ، وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.