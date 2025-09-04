نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص

كشف نجل الفنان تامر ضيائي تطورات الحالة الصحية لوالدته بعد ان تعرضت لوعكة منذ أيام.

وقال احمد تامر ضيائي فى تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن والدته مازالت تتواجد فى المستشفي بعد ان تعرضت لأزمة صحية منذ أيام قليلة ، ووضعت على أجهزة التنفس الصناعي وان الوضع لم يستقر حتى الآن .

شريف إدريس يكشف تفاصيل الحالة الصحية للسيدة سوزان زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي

وقال شريف إدريس فى تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن زوجة الفنان تامر ضيائي تعاني من مرض السرطان منذ سنوات ولكن الأمر تدهور بشكل كبير وهى الآن متواجدة فى مستشفي المعادي العسكري ووضعت على أجهزة التنفس الصناعي.

شريف إدريس: زوجة تامر ضيائي تسارع الحياة والموت

وكتب شريف إدريس عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك منذ قليل، السيدة سوزان حرم اخونا تامر ضيائي فى حالة خطيرة على أجهزة التنفس الصناعي تسارع الحياة والموت نسألكم الدعاء لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمك يا تامر ويشفي زوجتك ويعفو عنها دعواتكم".

وفاة تامر ضيائي

ورحل عن عالمنا الفنان تامر ضيائي فى يوليو ٢٠٢٤ ، بسبب سكتة قلبية، حدثت له بعد مشاجرة مع فرد أمن بإحدي المستشفيات.