قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات
العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك: لا مكان للمتراخين.. والفرصة للأجهز والأكثر التزاما
أدرعي: جيش الاحتلال يشن عدوانا ضد مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص

تامر ضيائي
تامر ضيائي
تقى الجيزاوي

كشف نجل الفنان تامر ضيائي تطورات الحالة الصحية لوالدته بعد ان تعرضت لوعكة منذ أيام.

وقال احمد تامر ضيائي فى تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن والدته مازالت تتواجد فى المستشفي بعد ان تعرضت لأزمة صحية منذ أيام قليلة ، ووضعت على أجهزة التنفس الصناعي وان الوضع لم يستقر حتى الآن .

شريف إدريس يكشف تفاصيل الحالة الصحية للسيدة سوزان زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي

وقال شريف إدريس فى تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن زوجة الفنان تامر ضيائي تعاني من مرض السرطان منذ سنوات ولكن الأمر تدهور بشكل كبير وهى الآن متواجدة فى مستشفي المعادي العسكري ووضعت على أجهزة التنفس الصناعي.

شريف إدريس: زوجة تامر ضيائي تسارع الحياة والموت 

وكتب شريف إدريس عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك منذ قليل، السيدة سوزان حرم اخونا تامر  ضيائي فى حالة خطيرة على أجهزة التنفس الصناعي تسارع الحياة والموت نسألكم الدعاء لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم  الله يرحمك يا تامر ويشفي زوجتك ويعفو عنها دعواتكم".

وفاة تامر ضيائي

ورحل عن عالمنا الفنان تامر ضيائي فى يوليو ٢٠٢٤ ، بسبب سكتة قلبية، حدثت له بعد مشاجرة مع فرد أمن بإحدي المستشفيات.

تامر ضيائي وفاة تامر ضيائي زوجة تامر ضيائي شريف إدريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فيديو

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد