قومي المرأة بكفر الشيخ يهنئ عضوة المجلس لحصولها على الدكتوراة

هنأ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ برئاسة الأستاذة الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع، والمقررات المناوبات، وعضوات الفرع، وأسرة المكتب، الدكتورة هالة نصر، عضوة الفرع والمدرس المساعد بقسم المحاسبة بكلية الإدارة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بمناسبة مناقشتها رسالة الدكتوراة الأكاديمية.

وجاءت رسالة الباحثة هالة نصر، تحت عنوان «أثر تمثيل المرأة بمجلس الإدارة على استمرارية الأرباح في ضوء جودة المراجعة .. دراسة تطبيقية»، وأشاد بها لجنة الحكم والمناقشة لما تميزت به من جهد علمي كبير.

وفي سياق آخر، تقدمت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ والمقررات المناوبات وعضوات الفرع وأسرة المكتب بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف،

سائلين المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يلهمنا جميعًا الاقتداء بهدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وأن تنعم بلادنا بالأمن والسلام والرخاء.