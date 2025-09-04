قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تسقط أكبر منصة بث رياضي مقرصنة في العالم | ضربة حاسمة لحماية المحتوى الرقمي.. خبير يعلق
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب شرقي أفغانستان
الصور الأولى لحادث اصطدام قطار ركاب بسيارة نقل مياه بمدينة الضبعة
إعلام إسرائيلي: غارات جوية الأسبوع المقبل على غزة يتبعها اجتياح بري
سوريا .. مقتل شخص في استهداف مسيّرة على طريق مطار حلب
متحدث الصحة يكشف أسباب تحويل إدارة مستشفى للتحقيق
زواج عرفي وتعذيب مستمر.. تفاصيل مقـ.تل صغير على يد زوج والدته في شبين القناطر
ترامب يهاجم صحفيًا في المكتب البيضاوي بعد سؤال عن بوتين وأوكرانيا
مصطفى بكري: 12 ألف متقدم لإعلان وظائف شبكة قناة صدى البلد
مصطفى بكري: لدينا جيش وطني قوي لا يقبل التفريط في أرضه
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
محافظات

قومي المرأة بكفر الشيخ يهنئ عضوة المجلس لحصولها على الدكتوراة

الباحثة وسط لجنة الحكم والمناقشة
محمود زيدان

هنأ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ برئاسة الأستاذة الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع، والمقررات المناوبات، وعضوات الفرع، وأسرة المكتب، الدكتورة هالة نصر، عضوة الفرع والمدرس المساعد بقسم المحاسبة بكلية الإدارة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بمناسبة مناقشتها رسالة الدكتوراة الأكاديمية.

وجاءت رسالة الباحثة هالة نصر، تحت عنوان «أثر تمثيل المرأة بمجلس الإدارة على استمرارية الأرباح في ضوء جودة المراجعة .. دراسة تطبيقية»، وأشاد بها لجنة الحكم والمناقشة لما تميزت به من جهد علمي كبير.

وفي سياق آخر، تقدمت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ والمقررات المناوبات وعضوات الفرع وأسرة المكتب بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف،
سائلين المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يلهمنا جميعًا الاقتداء بهدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وأن تنعم بلادنا بالأمن والسلام والرخاء.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ رسالة دكتوراة المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ

