فن وثقافة

أمير رمسيس: فيلم ضي تحضيره كان صعبا بسبب ظهور الكينج محمد منير

أمير رمسيس
أمير رمسيس
سعيد فراج   -  
أوركيد سامي

تحدث المخرج أمير رمسيس، عن كواليس فيلم ضي، الذي تم عرضه في السينمات أمس الأربعاء 3 سبتمبر، وحرص «رمسيس» على حضور عرضه الخاص أول أمس الثلاثاء بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر. 

وقال أمير رمسيس، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، إنه كان شاهدا لتحضيرات فيلم ضي، من أول سيناريو له، وكان يشعر بصعوبات في خروج الفيلم للنور بسبب اعتماد القصة على ظهور الكينج محمد منير، معربا عن فرحته بعدما خرج الفيلم للنور. 

وأكد أمير رمسيس، على براعة مخرج فيلم ضي «كريم الشناوي» في الاشتباك مع الواقع والخروج بأعمال فنية تحمل لفتة إنسانية هامة مثل مسلسل لام شمسية وفيلم ضي. 

فيلم ضي

وفي أخر أغسطس الماضي، أعلنت شركة الإنتاج المنتجة لفيلم "ضي" صدور الأغنية الدعائية للفيلم يوم الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، ويغنيها النجم الكبير محمد منير والذي يحل ضيف شرف أيضًا في الفيلم، وهي من ألحان الملحن الكبير إيهاب عبد الواحد وكلمات مصطفى حدوتة ومن توزيع يوفل وستيفن سدراك. 

بوسترات فيلم ضي

وكانت كشفت الجهات المنتجة لفيلم ضي عن الملصقات الدعائية  الرسمية لفيلم "ضي – سيرة أهل الضي"، حيث تعبّر عن جوهر الفيلم . وتعكس أجواء الصمود والأمل والإمكانيات المفتوحة أمام الأحلام الكبيرة.

أما مفاجئة الفيلم فهو وجود ملصق خاص بالنجم محمد منير والذي يظهر في العمل في إطلالة خاصة تعيده للسينما المصرية وهي الأولى له منذ فيلمه دنيا مع المخرجة جوسلين صعب والذي شاركته بطولته النجمة حنان ترك

فيلم ضي

ويسلط فيلم ضي الضوء على قصة إنسانية مؤثرة للغاية تتمحور حول قوة الحلم وقدرة الفن على تجاوز المحن والصعوبات في الحياة، وتعكس أجواء الصمود والأمل.

ويشارك في بطولة فيلم ضي كل أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، وحنين سعيد، إلي جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم الكينج محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح وآخرين، من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

