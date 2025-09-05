أحمد رزق: صلاح عبد الله حسسني أنه أبويا في حرب الجبالي..ورياض الخولي رايق

أكد الفنان أحمد رزق، أن طبيعته البسيطة والعادية كانت من العوامل التي قربته من الجمهور في مسلسل "حرب الجبالي"، موضحًا أن المشاهدين وجدوا أنفسهم في شخصيته لأنها لا تحمل أي مبالغة أو استفزاز.

وأضاف أحمد رزق، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه كان يشعر أحيانًا أن الفنان الكبير صلاح عبد الله هو والده بالفعل خلال التصوير، قائلاً: "كان طول الوقت يعطيني حنية ونصائح الأب، ويمنحني خبرة العمر، ونجح أن يعيشني الإحساس كأنه والدي بجد، خاصة أنه كان صديقًا حقيقيًا لوالدي".

وأشار أحمد رزق، إلى أن الفنان رياض الخولي أضفى روحًا مميزة على أجواء التصوير، موضحًا: “كان يجي موقع التصوير رايق، ماسك التليفون يشغل أم كلثوم ويغني في الحارة، وحتى نفخة السيجارة كانت إضافة، وهو ممثل كبير بكل المقاييس”.

ولفت إلى أن تفاصيل الشخصيات في العمل جاءت مكتوبة بدقة من خلال الكاتبة سماح الحريري، ما ساعد على إبراز أبعاد كل شخصية ومنحها عمقًا واقعيًا.