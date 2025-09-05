صلاح عبد الله: علاقتي بأحمد رزق بدأت منذ سنوات طويلة واعتبره بمنزلة ابنه

أكد الفنان صلاح عبد الله، أن علاقته بالفنان أحمد رزق بدأت منذ سنوات طويلة، حيث يعتبره بمنزلة ابنه، مشيرًا إلى أن والده كان صديقًا مقربًا له وفنانًا مسرحيًا متميزًا عاشقًا لمدينة الإسكندرية ولم يكن يحب مغادرتها.

وأضاف صلاح عبد الله، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن أحمد رزق كان السبب الرئيسي في إقناعه بالمشاركة في مسلسل "حرب الجبالي"، موضحًا: "أنا بطبعي مش بحب السفر، وعادةً أعتذر عن أي أعمال تتطلب ذلك، لكن إصرار أحمد رزق جعلني أوافق على الدور"، لافتًا إلى أن العمل انتهى تصويره أواخر عام 2022.

وكشف صلاح عبد الله، أنه كان يعلم مسبقًا أن شخصيته ستموت في إحدى الحلقات، لكنه رغم ذلك لم يكن يرغب في انتهاء الدور بسبب روعة الأحداث وحالة الأداء المتميزة التي ظهر بها جميع الممثلين المشاركين، مؤكدًا أن كواليس العمل كانت من أجمل ما مر به في مسيرته، معتبرًا أنها كانت السبب الرئيسي وراء النجاح الكبير الذي حققه المسلسل.