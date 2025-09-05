قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 في انقلاب سيارة سفاري بالغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله

شهدت مدينة الغردقة بجنوب البحر الأحمر، صباح اليوم، حادثًا مروعًا بعد انقلاب سيارة سفاري سياحية بالقرب من المنطقة الجبلية المخصصة لرحلات السفاري، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص بينهم أربعة سائحين ومواطن مصري، إضافة إلى إصابة 6 آخرين بإصابات بالغة ومتفرقة في أنحاء الجسد.

 الحادث أثار حالة من الحزن والاستنفار الأمني والطبي في محيط الواقعة.


تفاصيل حادث الغردقة المأساوي

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع انقلاب سيارة سفاري في طريق الرحلات الجبلية جنوب الغردقة. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين.


وتم إيداع جثامين الضحايا في مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى توزيع المصابين على عدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

كشفت المصادر الطبية عن هوية المصابين في الحادث، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

أسيل سامح محمد (12 عامًا) – تعاني من نزيف بالمخ وكدمات متعددة.

مروان سامح محمد (23 عامًا) – مصاب بنزيف بالمخ وسحجات متفرقة.

فراس محمد سعيد (17 عامًا) – يعاني من نزيف بالمخ وكدمات مختلفة.

أمل حميدو محمد (27 عامًا) – نزيف بالمخ وكدمات بالجسم.

محمد علي سباق (23 عامًا) – إصابات خطيرة تشمل نزيفًا بالمخ وكدمات.

بيرنا كامل (12 عامًا – تركي الجنسية) – إصابة بنزيف في البطن وكدمات متفرقة.


وجميع الحالات تخضع للعلاج المكثف، فيما أكد الأطباء أن بعضها ما زال في حالة حرجة.

الإجراءات الرسمية عقب الحادث

فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا عاجلًا في الواقعة للوقوف على أسباب انقلاب سيارة السفاري، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة في المركبات المستخدمة في الرحلات السياحية الجبلية. كما جرى تحرير محضر رسمي بالحادث تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

