حريق يلتهم معرض دراجات بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية.. والحماية المدنية تتدخل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق هائل اندلع، صباح اليوم الجمعة، بمعرض درجات نارية وموتوسيكلات شهير بشارع الإذاعة بمنطقة باكوس شرقي الإسكندرية، دون حدوث إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الرمل أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد اندلاع حريق بمحل بشارع الإذاعة بمنطقة باكوس، وانتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمعرض للدراجات النارية وقطع الغيار الخاصة بها أسفل عقار بالشارع المشار إليه، وتصاعد ألسنة الدخان، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

أسفر الحريق عن تفحم عدد من الموتوسيكلات وباقي محتويات المحل من قطع الغيار الذي كان مغلقًا وقت الحريق وذلك دون حدوث إصابات، وأجبرت ألسنة الدخان سكان العقار، وتمت السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها للمحال المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.