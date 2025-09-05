قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برج مشتهى يتحول إلى ركام.. قصف إسرائيلي عنيف يثير الرعب بين آلاف النازحين
جناح صناعي مصري في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
محافظات

سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية

سيارة وقعت في حفرة
سيارة وقعت في حفرة
أحمد بسيوني

أصدر محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، توجيهات عاجلة، بضرورة التعامل الفوري مع حادث السيارة الذي تعرضت له فاطمة فوزي محمد، مشددًا على المراجعة الفورية لكافة اشتراطات واجراءات السلامة في مواقع العمل لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وتتقدم شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بحسب بيان صادر عن المحافظة، بخالص الأسف والاعتذار لمالكة السيارة وللجمهور عن هذا الحادث.

وأوضحت الشركة أن الحادث، الذي وقع إثر دخول سيارة السيدة (رقم س.د.ر 2935) إلى منطقة أعمال الحفر بمشروع إصلاح خط الصرف الصحي بمدرسة ليسيه الحرية، كان غير مقصود.

وأكدت الشركة التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات المحافظ، بشأن تقديم الاعتذار الفوري والتعويض الكامل للمتضررة، ومراجعة كافة اشتراطات السلامة وتوفير أعلى مستويات الأمان.

وأعلنت الشركة تحملها جميع تكاليف إصلاح السيارة بالكامل، كما تؤكد أنها اتخذت بالفعل خطوات ملموسة بمراجعة شاملة لجميع إجراءات السلامة في كل مواقع العمل، لضمان توفير أعلى مستويات الأمان في كافة مشاريعها.

الاسكندرية إجراء عاجل عاجل صرف صحي محافظة الاسكندرية

