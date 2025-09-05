سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية

أصدر محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، توجيهات عاجلة، بضرورة التعامل الفوري مع حادث السيارة الذي تعرضت له فاطمة فوزي محمد، مشددًا على المراجعة الفورية لكافة اشتراطات واجراءات السلامة في مواقع العمل لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وتتقدم شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بحسب بيان صادر عن المحافظة، بخالص الأسف والاعتذار لمالكة السيارة وللجمهور عن هذا الحادث.

وأوضحت الشركة أن الحادث، الذي وقع إثر دخول سيارة السيدة (رقم س.د.ر 2935) إلى منطقة أعمال الحفر بمشروع إصلاح خط الصرف الصحي بمدرسة ليسيه الحرية، كان غير مقصود.

وأكدت الشركة التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات المحافظ، بشأن تقديم الاعتذار الفوري والتعويض الكامل للمتضررة، ومراجعة كافة اشتراطات السلامة وتوفير أعلى مستويات الأمان.

وأعلنت الشركة تحملها جميع تكاليف إصلاح السيارة بالكامل، كما تؤكد أنها اتخذت بالفعل خطوات ملموسة بمراجعة شاملة لجميع إجراءات السلامة في كل مواقع العمل، لضمان توفير أعلى مستويات الأمان في كافة مشاريعها.