قائد منتخب ألمانيا يُطالب لاعبيه بالتحسن في الفترة المقبلة

قال جوشوا كيميتش، قائد منتخب ألمانيا، عن هزيمتهم أمام سلوفاكيا، أن ما قدم لم يكن كافيًا من جميع اللاعبين.

كما خسر المنتخب الألماني أمام البرتغال وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية في يونيو. وستكون مباراته القادمة في تصفيات كأس العالم على أرضه أمام أيرلندا الشمالية في كولونيا يوم الأحد ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا لوكسمبورج.

وقال كيميتش في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء: "لدينا فرصة لتحسين أدائنا خلال ثلاثة أيام. لقد تحدثنا عن كأس العالم قبل هذه المباراة، لكن علينا أولًا التأهل. لأن أداءً كهذا لن يُجدي نفعًا مع التأهل".

فاز أبطال العالم أربع مرات بكأس العالم آخر مرة في عام 2014، ومنذ ذلك الحين فشلوا في ترك أي أثر دولي. وخرجوا من دور المجموعات في آخر نسختين من كأس العالم.

كان ناجلسمان، الذي قاد ألمانيا إلى ربع نهائي يورو 2024 على أرضها، قد صرّح يوم الأربعاء بأنّ وضع أهداف عالية والرغبة في الفوز بكأس العالم العام المقبل، التي ستُقام بمشاركة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، دليلٌ على صحة الفريق.

ومع ذلك، بعد الهزيمة المريرة يوم الخميس، يطالب مشجعو ألمانيا بمزيد من الإلحاح والحماس من فريقهم، بالإضافة إلى تغييرات فورية، بما في ذلك في خط دفاعهم الهشّ بعد خسارة قلب الدفاع أنطونيو روديجر في هدفي سلوفاكيا.