من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

عضو جمعية الإبادة الجماعية: المجتمع الدولي متردد في اتخاذ موقف حاسم تجاه إبادة غزة

قطاع غزة
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور هنري ثيريولت، عضو الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، إن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية، مؤكداً أن ذلك يتفق مع نتائج التقرير الأخير للأمم المتحدة الذي شارك في إعداده.

وفي مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أوضح ثيريولت أن البيان المصري الصادر مؤخراً بشأن هذه الممارسات يعكس موقفاً قوياً يدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الجرائم، لكنه أعرب عن قلقه من غياب تدخل دولي حاسم في ظل التردد المتكرر الذي يظهره المجتمع الدولي تجاه حالات الإبادة المختلفة.

وأضاف: «التقرير الذي أعددناه مكون من ثلاث صفحات وهو ملخص لتقرير مفصل حول ما يحدث في غزة، ورغم اعتراف الأمين العام للأمم المتحدة بوجود قرارات وتحركات جادة، إلا أن تدخل المجتمع الدولي يبقى محدوداً، إذ نحن كمجموعة من العلماء ندرس هذه الإبادة من منظور القانون الدولي».

وأشار إلى أن التدخل الفعلي يحدث عادة بعد وقوع مجازر ضخمة يصعب تجاهلها سياسياً، وهو ما لم يتحقق حتى الآن في غزة، على عكس حالات الإبادة السابقة مثل رواندا، البوسنة، والسودان، حيث جاء التدخل بعد فوات الأوان.

ولفت إلى أن الأوضاع الجيوسياسية المعقدة، إضافة إلى وجود روايات متضاربة حتى داخل الدول المسلمة وبعض الدول الإقليمية، تعيق اتخاذ إجراءات دولية حاسمة، قائلاً: «هذا هو الواقع المروع للإبادة الجماعية، رغم وجود علماء وقوانين ونقاشات جيدة، إلا أننا نفتقد إلى التدخل العملي الذي يوقف هذه الجرائم».

الأوضاع الجيوسياسية إبادة جماعية الدكتور هنري ثيريولت جمعية الإبادة الجماعية

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

