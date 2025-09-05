علاء عابد: نرفض تهجير الفلسطينيين ونؤكد تضامننا الكامل مع قضيتهم

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تمثل تصعيدًا خطيرًا وعدوانًا صارخًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومحاولة بائسة لفرض واقع جديد يخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد عابد، أن مصر قيادةً وشعبًا ترفض تمامًا أي محاولات للمساس بالقضية الفلسطينية أو تصفية حقوقها التاريخية، مشددًا على أن معبر رفح هو شريان إنساني لنقل المساعدات وعبور الحالات الإنسانية، وليس منفذًا لتهجير أو فرض حلول قسرية على الشعب الفلسطيني.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن هذه التصريحات تكشف مجددًا السياسات العدوانية للحكومة الإسرائيلية، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط لوقف هذه الانتهاكات، والعمل الجاد على حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد علاء عابد، على أن الشعب المصري يقف في خندق واحد داعمًا ومساندًا للشعب الفلسطيني، وأن مصر ستظل دائمًا الحصن العربي المنيع في مواجهة أي محاولات لتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، مجددًا العهد بأن قضية فلسطين ستبقى في وجدان الشعب المصري حتى نيل الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.