أحمد سامي يمنح لاعبي الاتحاد السكندري راحة من التدريبات

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، اللاعبين راحة من التدريبات، عقب خوض مباراتين وديتين أمام بني مزار وسبورتنج، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة فاركو في الجولة السادسة من دوري نايل.

وكان "سيد البلد" حقق فوزًا كبيرًا على بني مزار بنتيجة 6-1، قبل أن يتغلب على سبورتنج بثلاثية نظيفة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة المدير الفني أحمد سامي، فوزًا كبيرًا على نظيره فريق بني مزار، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين ضمن تحضيرات «سيد البلد» للمباراة المقبلة أمام فاركو ضمن منافسات الجولة السادسة والمقررة يوم الجمعة 12 سبتمبر الجارى على ملعب استاد الجيش فى برج العرب.