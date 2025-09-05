ودياً .. المقاولون 2009 يفوز على الجونة بسداسية

واصل فريق المقاولون مواليد 2009 استعداداته للموسم الرياضي الجديد، حيث خاض مباراة ودية أمام فريق الجونة. انتهت المباراة بفوز المقاولون بنتيجة 6-2 .

سجل أهداف المباراة .

محمود محفوظ هدفان

يحيي هشام هدف

محمد طه هدف

حمزه ضياء هدف

يوسف فهمي هدف

تحت إشراف الكابتن يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، والكابتن محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، وبقيادة المدير الفني كابتن سامح يوسف ،كابتن محمد فوزي مدرب ،كابتن سلامه محمد مدرب حراس مرمى

كابتن سعيد صابر اداري ،كابتن كريم مجدي مدرب أحمال

ك منصور عبد المعين أخصائي إصابات الملاعب .