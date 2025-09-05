خبير عسكري: حدودنا تحت حماية كاملة ومصر في حالة يقظة دائمة

قال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الحدود المصرية مصونة وفق اتفاقية السلام، مشيرًا إلى أن دفع المدنيين الفلسطينيين تجاه الحدود المصرية؛ يمثل انتهاكًا لهذه الحدود.

وأضاف نصر سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن أي انتهاك للحدود المصرية بأي طريقة؛ قد يكون شرارة البداية لحرب، مؤكدًا استعداد قواتنا للتضحية بكل ما لديهم؛ من أجل حماية الوطن وعدم السماح بتدنيس أي شبر من الأراضي المصرية.

وأكد الخبير العسكري: «أي اعتداء على حدودنا بأي شكل؛ لن نسكت عنه، وسندافع عن أرضنا بأرواحنا، لأن التعدي على الحدود ليس شرطًا أن يكون عسكريًا».



الحدود المصرية خط أحمر

وأكد اللواء نصر سالم أن الحدود المصرية خط أحمر، مضيفًا: «يجب أن يعلم الجميع أننا لن نفرط في حبة رمل واحدة، ولن نفرط في كرامتنا، وتصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن معبر رفح لا تعنينا، حدودنا تحت حماية كاملة، ونحن في حالة يقظة دائمة».