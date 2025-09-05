شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

حصل صدى البلد على صور من داخل غرفة ملابس منتحب مصر باستاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق المواجهة أمام إثيوبيا، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تشكيل مباراة فريقه أمام إثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاء كالتالي:

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

خالد صبحي

محمد حمدي

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

محمد صلاح

عمر مرموش

أسامة فيصل

الإحتياطي :

مصطفى شوبير - محمد صبحي - محمد ربيعة - حسام عبد المحيد - عمرو الجزار - أحمد عيد - نبيل عماد دونجا - مهند لاشين - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفي محمد