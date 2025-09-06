هاجر السراج تحتفل بزفافها بحضور الأهل والأصدقاء

احتفلت الفنانة هاجر السراج، بزفافها مساء اليوم الجمعة 5 سبتمبر، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء فقط.

ونشر عدد من أصدقاء هاجر السراج، عدة مقاطع فيديو من زفافها اليوم الجمعة عبر السوشيال ميديا.

زفاف هاجر السراح

شاركت الفنانة هاجر السراح فيديو مع الفنانة مايان السيد من كواليس مسلسل نص الشعب اسمه محمد و علقت هاجر " مي و سارة طول المسلسل".

يقدم المسلسل قصة محمد، مهندس تكييف يعيش حياة روتينية مملة، ويحاول التمرد على واقعه بطرق غير محسوبة، مما يوقعه في مشكلات متتالية. رغم كونه متزوجًا ولديه ابن وزوجته حامل، إلا أنه يقع في حب فتاة جديدة، ما يدفعه للتخطيط للزواج منها، دون أن يدرك أن القدر يخبئ له عواقب وخيمة بسبب أفعاله.

يُعرض المسلسل على قناة DMC ومنصة Watch It، ويتكون من 15 حلقة فقط، مما يزيد من إثارة الأحداث وتسارع وتيرتها.