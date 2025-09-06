قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
حوادث

دهب وملايين وكاميرات بغرفة النوم.. أسرار جديدة في قضية سارة خليفة

رامي المهدي

تبدأ بعد قليل، جلسات محاكمة سارة خليفة وأخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى".

وفي السطور التالية نرصد نص اعتراف سارة خليفة، حيث يتعلق الاعتراف بثرواتها وطبيعة حياتها اليومية، وعلاقاتها بأفراد التشكيل العصابي الذي يضم 27 متهمًا، من بينهم منتج فني، صاحب شركة، مقاولون، سائقون، وباعة، حيث تواجه سارة اتهامات خطيرة بـتصنيع وترويج وبيع وتهريب المواد المخدرة إلى خارج البلاد.

وخلال استجواب المتهمة سارة خليفة، كشفت عن امتلاكها 3 حسابات بنكية، تتنوع بين حساب بالدولار، وآخر بالجنيه المصري، وحساب توفير.

وأوضحت أن أرصدتها تقريبًا كالتالي: 800 ألف جنيه في حساب بالجنيه المصري، 3 آلاف دولار في الحساب الدولاري 70 إلى 80 ألف جنيه في حساب "إنستاباي".

وأكدت أن إجمالي أرصدتها البنكية لا تتجاوز 950 ألف جنيه تقريبًا، إلى جانب امتلاكها 500 جرام من الذهب، مؤكدة أن لديها فواتير شراء لتلك المشغولات.

ورغم تواضع الأرصدة البنكية مقارنة بمستوى المعيشة، أفادت المتهمة بأن دخلها الشهري يصل إلى 500 ألف جنيه تقريبًا، لكنها تنفق ما بين 100 إلى 150 ألف جنيه شهريًا.

وأوضح أنها تعيش بين دبي والقاهرة، وتتحمل مصاريف شخصية، وصيانات، وإيجارات، ومصاريف مدارس أبناء إخوتها، إلى جانب إيجار شقة شقيقها محمد البالغ 20 ألف جنيه شهريًا، ومصاريف أولاده المدرسية التي تصل إلى 600 ألف جنيه سنويًا.

كما كشفت عن أقساط عقار تملكه في التجمع الخامس، تسدد عنها 300 ألف جنيه كل 3 أشهر، بالإضافة إلى دفعات أخرى كل 6 أشهر.

سيارات فارهة وشقق

وأثناء التحقيق، سئلت سارة خليفة عن علاقتها بسيارتين ماركة "رانج روفر" و"هيونداي توسان"، وأكدت أن الأولى تخص والدتها والثانية لزوج شقيقتها، موضحة أنها تستخدمهما أحيانًا بسبب الإقامة المشتركة.

وعن العقار في العجوزة، أكدت أنه شقة إيجار تقيم بها مع والديها، ولديها كاميرات مراقبة في كافة أنحاء الشقة، بما في ذلك غرف النوم والدريسنج والريسبشن والمطبخ، مبررة ذلك بتعرضها لحالات سرقة من خادمات سابقات.

وأقرت بأن نظام الكاميرات مربوط بجهاز مستقبل في شقتها بدبي، وأنها الوحيدة التي تملك حق الوصول إلى محتواها عبر هاتفها المحمول.

