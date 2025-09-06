تجديد حبس المتهمين بالاعتداء على طفل في الشارع بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، تجديد حبس شخصين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدى على أحد الصبية بالضرب أثناء سيره بالطريق العام بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتعدى على أحد الصبية بالضرب أثناء سيره بالطريق العام بالقاهرة.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وقائدها ومستقلها (مقيمان بالقاهرة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.