تصنيع مخدرات وأسلحة.. اليوم أولى جلسات محاكمة سارة خليفة

تنظر محكمة الجنايات اليوم السبت أولى جلسات محاكمة المتهمة سارة خليفة، في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

اعترافات سارة خليفة المتهمة في قضية اتجارها في المخدرات:

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

نص أقوال سارة خليفة في قضية المخدرات:

وجاءت أقوالها في نيابة القاهرة الجديدة الكلية كالآتي:

س/ ما قولك فيما شهد به المجني عليه مسعد شعبان بتحقيقات النيابة العامة، أنك قمتِ وآخرين بهتك عرضه وتجريده من ملابسه؟

ج/ هو دخل عليا وأنا لوحدي في البيت، وكان عاوز يسرقني وكان عاوز يغتصبني وعندي جيران شهود.

س/ وما سبب حضور الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، والذين تعدوا على سالف الذكر حينها؟

ج/ معرفش هما أصحاب.

س/ وما كيفية حضور هؤلاء الأشخاص حينها؟

ج / هو حماصة ده أصلا صاحب مسعد، وكان جاي معاه عشان يسرقوني.

س/وما سبب تجريده من ملابسه حينها؟

ج/ أنا مليش دعوة بالموضوع، والناس اللي معاه هما اللي عملوا كده.

س/ وما سبب قيامك بتصويره إذًا؟

ح/ مش أنا اللي صورته وهو عريان.

س/ وما سبب تواجد المقاطع الخاصة بتلك الوقائع ؟

ج/ هما المتهمين اللي بعتولي الفيديو.

س/ ومن القائم على إرسال تلك المقاطع الخاصة بالمجني عليه تحديدا؟

ج/ أنا مش فاكرة

س/ وما قولك وقد قررت سلفا بجلسة التحقيق السابقة بأنك القائمة على تصوير تلك المقاطع الخاصة بالمجني عليه مسعد شعبان عبدون بداخل مسكنك؟

ج/ هي الفيديوهات دي في بيتي لكن أنا مصورتش الفيديو اللي هو عريان فيه.

س/ ما قولك حيث أن الثابت من بيانات ذلك المقطع إنما مثبت على الهاتف بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٢ مساء؟

ج/ أنا معرفش

س/ وما تعليلك لوجود ذلك المقطع على هاتفك؟

ج/ معرفش

س/ انت متهمة وآخرون معلومون بتأليف عصابة والانضمام إليها بالمخالفة لأحكام القانون ، وهي المضبوطات السابق عرضها عليك بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالأوراق.

ج/ معرفش حاجة