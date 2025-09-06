​محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا من كلية الدفاع الوطني.. ويكرم أقدم الدارسين

​استقبل الدكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء، وفدا من كلية الدفاع الوطني برئاسة اللواء أركان حرب محمود محمد محمود أمين، مدير الكلية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحافظة والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

جاءت الزيارة للتعرف على أبرز المشروعات القومية والتطورات التي تشهدها المحافظة.

ورحب المحافظ بزيارة الوفد لمدينة شرم الشيخ، مشيدًا بمكانتها العالمية كمركز للسياحة والمؤتمرات الكبرى.

واستعرض الاستراتيجية التنموية المتكاملة للمحافظة، التي تتضمن تقسيمها إلى خمسة قطاعات رئيسية: السياحي، الثقافي والتراثي و العلاجي، التعديني والصناعي، التجاري و اللوجستي، بالإضافة إلى قطاع رأس سدر للسياحة الداخلية.

​وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة تتسق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية المشروعات الكبرى مثل مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين، الذي يضم 22 مشروعًا ليجعلها قبلة عالمية للسياحة الدينية والروحانية.

​وفي ختام اللقاء، تبادل المحافظ ومدير الكلية الدروع والهدايا التذكارية، كما قام المحافظ بتكريم ممثلي الدول العربية والأفريقية من الدارسين تقديرًا لمساهماتهم في دعم العلاقات الأكاديمية والدبلوماسية.

وأعرب عن تقديره العميق للأكاديمية العسكرية، متمنيًا إقامة طيبة والاستفادة من الزيارة.