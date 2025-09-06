قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
رياضة

أحمد عبد الباسط: كيف يفكر حسام حسن في لقاء بوركينا فاسو

باسنتي ناجي

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالاً مثير بشأن الكابتن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"كيف يفكر حسام حسن في لقاء بوركينا فاسو".

 اقترب المنتخب المصري بقيادة حسام حسن بشكل كبير من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه المستحق على منتخب إثيوبيا بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه منتخب بوركينا فاسو، صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026؟

في حال فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو في الجولة الثامنة يوم الثلاثاء المقبل، سيرتفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما يتجمد رصيد بوركينا عند 14 نقطة.

وبهذه النتيجة، حسم "الفراعنة" صدارة المجموعة رسميًا ويتأهلون مباشرة إلى كأس العالم، بغض النظر عن نتائج الجولتين الأخيرتين.

في حال التعادل، سيصل المنتخب المصري إلى 20 نقطة، مقابل 15 نقطة لبوركينا فاسو، وهو ما يعني أن مصر ستحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مباراتيها المتبقيتين (أمام جيبوتي وغينيا بيساو) لتضمن التأهل رسميًا.

الحد الأدنى لضمان التأهل هو الوصول إلى 21 نقطة، إذ أنه في هذه الحالة لا يمكن لبوركينا فاسو تجاوز الفراعنة، حتى في حال التساوي بالنقاط، بفضل المواجهات المباشرة التي تُعد الفيصل في ترتيب الفرق المتساوية.

يُذكر أن لوائح التصفيات تنص على أن المواجهات المباشرة هي العامل الحاسم في حال تساوي فريقين بالنقاط، ما يمنح مواجهة الثلاثاء المقبل أهمية مضاعفة في تحديد هوية المتأهل من المجموعة.

موعد المواجهة الحاسمة:

مصر × بوركينا فاسو

الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

في العاصمة البوركينية واجادوجو

حسام حسن الاهلي الزمالك

المزيد

