الصحة: مصر مستعدة لدعم الدول الأفريقية في القضاء على التهاب الكبد الفيروسي

نظمت وزارة الصحة والسكان المصرية، بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، ورشة عمل تدريبية بعنوان «بناء القدرات للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي في أفريقيا».

استهدفت الورشة تدريب 33 مشاركًا من 13 دولة أفريقية لتطوير خطط وطنية طموحة للقضاء على المرض بحلول عام 2030، تماشيًا مع أهداف منظمة الصحة العالمية.

عرضت الوزارة خلال الورشة التجربة المصرية الناجحة في القضاء على فيروس «سي» والتي وُصفت بـ”منارة أمل” لإفريقيا، مؤكدة استعدادها لمشاركة خبراتها مع دول الاتحاد الإفريقي.

شمل البرنامج التدريبي، الذي استمر خمسة أيام، محاضرات نظرية، نقاشات تفاعلية، وزيارات ميدانية لمؤسسات صحية مصرية مثل مستشفى معهد ناصر والمركز المصري لمكافحة الأمراض (EgyCDC)، وشركة «فاركو» للصناعات الدوائية بالإسكندرية، للتعرف على ركائز التجربة المصرية (القيادة السياسية، والتشخيص المبكر، وتوفير الأدوية بأسعار ميسورة، والمسح المجتمعي).

أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة، أن الورشة جمعت قادة التغيير من إفريقيا، مشيرًا إلى استعداد مصر لدعم الدول الإفريقية في القضاء على المرض.

تمكين الدول الإفريقية من تكرار هذا النموذج.

ووصف الدكتور وسام منقولة، المدير الإقليمي لـ(Africa CDC)، التجربة المصرية بـ”قصة نجاح ملهمة”، معربًا عن فخره بالتعاون لتمكين الدول الإفريقية من تكرار هذا النموذج.

بدوره، أشار الدكتور تاك سانغوو من (KOICA) إلى أهمية الصحة العامة للتنمية المستدامة، مؤكدًا التزام كوريا بدعم أفريقيا للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي.

اختتمت الورشة بالتأكيد على التضامن الإفريقي ومواصلة التعاون لدعم الدول الإفريقية ومشاركة الموارد للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي، لبناء مستقبل صحي أكثر إشراقًا للقارة.