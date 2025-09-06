عروض تدريب عراقية وليبية لـ تامر مصطفى

تلقى تامر مصطفي المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى عددا من العروض من بعض من الأندية الليبية والعراقية، خلال الفترة الماضية بناء على ترشيحات احدى شركات تسويق كبرى بفضل السمعة التدريبية الجدية التى يتمتع بها المدرب المصرى فى هذه الدوريات بالإضافة إلى وجود عروض شفيهة من أندية مصرية حيث تم ترشيحه لتدريب فاركو، إلى جانب الاتحاد السكندرى حيث يفكر المسؤولون بنادى زعيم الثغر فى تغيير الجهاز الفنى بسبب النتائج المتراجعة منذ بداية الموسم، هذا بالإضافة إلى المقاولون العرب الذى يرى أن تامر مصطفى هو الإختيار المناسب له حال تغير الجهاز الفنى بإعتباره أحد أبناء "ذئاب الجبل".

يذكر أن تامر مصطفى يمتلك مسيرة تدريبية مميزة، حيث درب عددا من الفرق المصرية على رأسها موردن سبورت وإنبى والجونة والإسماعيلى والذى قدم معه أرقاماً لم تحدث مع الدراويش خلال السنوات الماضية.

