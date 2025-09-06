كل سنة وأنت صاحب الروح..زوجة أحمد عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجهما الرابع

احتفلت داليا صبحي، زوجة الفنان أحمد عبد الوهاب، بعيد زواجهم الرابع، معبرة عن حبها الكبير لزوجها.

ونشرت داليا صبحي صور تجمعهما سويًا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "٤ سنين متجوزين، ولسة نفس البيست فريند اللي بحكيله كل حاجة، كل سنة وانت صاحب الروح والقلب، وبعتذر طبعًا للسادة المشاهدين احنا سيبنا السنة كلها وزنقنا أعياد ميلادنا بعيد جوازنا في أسبوع واحد، هنريحكوا بقيت السنة".

مسلسل ورد على فل وياسمين

بدأ الفنان أحمد عبد الوهاب تصوير مسلسل ورد على فل وياسمين، وتشاركه في البطولة الفنانة صبا مبارك، ميمي جمال، فدوى عابد، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما استوديوز.

وقد شارك أحمد عبد الوهاب جمهوره أول صورة من تصوير المسلسل بهشتاج #ورد_على_فل_وياسمين.

فيلم درويش

وفي سياق آخر، يعرض لأحمد عبد الوهاب الآن فيلم درويش بدور العرض، والفيلم من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، مصطفى الغريب، محمد شاهين، تارا عماد، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج ممدوح السبع

و ظهر أحمد عبد الوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي يشارك في كتابة أيضا مع كريم سامي كيمز ويعرض حالياً في دور العرض.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي وأشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.

وفي سياق آخر، يواصل أحمد عبد الوهاب حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصل مؤخرًا على جائزة أفضل ممثل مساعد كوميدي من جوائز رمضان ٢٠٢٥ من Creative Summit. وجائزة التميز من كاس إنرجي للدراما.

أحدث أعمال أحمد عبدالوهاب

ويعد أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب مسلسل الكابتن الذي عرض في رمضان 2025 وضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. ويقوم فيه أحمد عبد الوهاب بدور كريم صديق حسام (أكرم حسني) الذي سيساعده في تحقيق رغبات الأرواح.

كما عرض لأحمد عبد الوهاب أيضا مسلسل أشغال شقة جداً. بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الاول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وانضم أيضًا أحمد عبد الوهاب لعائلة مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، بدرة وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي. والذي يقوم فيه بدور حسين.

يذكر أن أحمد عبد الوهاب قد شارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين بدور يحى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، سامي الشيخ وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي