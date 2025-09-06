قبل فوات الأوان.. مايكروسوفت ستنهي دعم ويندوز 10 الشهر المقبل، إليك كيف تحصل على عام كامل من التحديثات الأمنية مجانًا

تستعد شركة مايكروسوفت لإنهاء الدعم الرسمي لنظام التشغيل الشهير ويندوز 10 في شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف لدفع المستخدمين إلى الترقية إلى نظام ويندوز 11.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في البقاء على ويندوز 10، سواء لأسباب تتعلق بتوافق البرامج أو لتجنب الميزات المليئة بالذكاء الاصطناعي في ويندوز 11، أو لأن أجهزتهم لا تفي بمتطلبات التشغيل، فهناك فرصة ذهبية للحصول على حماية إضافية.

الحل: عام إضافي من الحماية مجانًا.. ولكن بشرط

أعلنت مايكروسوفت عن إتاحة عام إضافي من التحديثات الأمنية المضمونة لنظام ويندوز 10 مجانًا، وذلك من خلال برنامج "تحديثات الأمان الممتدة" (ESU). سيضمن هذا البرنامج استلام جهازك للتصحيحات الأمنية الهامة حتى أكتوبر 2026، مما يمنحك عامًا إضافيًا للتفكير في الترقية إلى ويندوز 11 أو شراء جهاز كمبيوتر جديد.

ومن المثير للاهتمام أن مايكروسوفت كانت تخطط في البداية لفرض رسوم بقيمة 30 دولارًا على المستخدمين للاشتراك في هذا البرنامج، لكنها تراجعت عن الفكرة بعد رد فعل عنيف من المستخدمين، وقررت تقديمه مجانًا. لذا، عليك الاستفادة من هذا العرض طالما أنه متاح.

المهلة النهائية: 14 أكتوبر

وهنا يأتي الشرط الأهم. للحصول على هذه السنة الإضافية من التحديثات مجانًا، يجب عليك اتخاذ الإجراء اللازم وتفعيل الاشتراك في البرنامج قبل تاريخ 14 أكتوبر 2025. بعد هذا التاريخ، قد لا يكون الخيار المجاني متاحًا.

لا تفوت هذه الفرصة لتأمين جهازك الذي يعمل بنظام ويندوز 10 لمدة عام آخر دون أي تكلفة.