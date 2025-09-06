خبير نووي إيراني: لا مفاوضات حقيقية دون اعتراف واشنطن بجرائمها

قال الدكتور هادي عيسى دولول، أستاذ الفيزياء النووية في طهران، إنه حتى الآن لا يوجد أي بيان رسمي مباشر من واشنطن بشأن مسار التفاوض، مشيرًا إلى أن المقترحات المطروحة تتحدث عن العودة إلى نقطة العمل في الأمم المتحدة عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

استشهاد قيادات عسكرية إيرانية

وأوضح «دولول»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن أي حوار لا بد أن يتضمن اعترافًا أمريكيًا صريحًا بكل الجرائم التي ارتكبت ضد إيران، بما في ذلك استشهاد قيادات عسكرية، واستهداف عدد من العلماء في مجال الطاقة النووية، إضافة إلى ضرب منشآت نووية في طهران.

صيغة تفاوضية مستقبلية

وشدد على أن إدراج هذه القضايا في محاضر الاجتماعات؛ شرط أساسي لأي صيغة تفاوضية مستقبلية، مؤكدًا أنه في حال تجاهلها فلن يكون هناك إطار تفاوضي مقبول سوى من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار «دولول» إلى أن الشعب الإيراني ومجلس الشورى غير مستعدين للتنازل عن حقوقهم، أو التغاضي عن قصف المفاعلات النووية، داعيًا واشنطن إلى الاعتراف بأخطائها إن كانت جادة في التوصل إلى تفاهمات.