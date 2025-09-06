وزير لبناني: نتجه لإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي

كشف الدكتور كمال شحادة، وزير المهجرين والتكنولوجيا اللبناني، أن الحكومة ستقر الأسبوع المقبل مشروع قانون لإنشاء وزارة مستقلة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعويض الوقت الضائع وإعادة لبنان إلى موقع ريادي في الثورة الرقمية العالمية.

التنسيق مع الوزارات المختلفة

وأوضح شحادة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المكتب الذي يشرف عليه بدأ بالفعل التنسيق مع الوزارات المختلفة لإدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة للمواطنين، تمهيدًا للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن الرؤية الحكومية لا تقتصر على العاصمة بل تشمل الأطراف والمناطق الريفية، من خلال تعميم التعليم التكنولوجي في المدارس العامة واستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والزراعة والخدمات الأساسية، بما يساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية المتوازنة.