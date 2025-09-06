التحفظ على 8 ملايين جنيه من تجارة العملة بعدد من المحافظات

قررت جهات التحقيق، التحقظ على 8 ملايين جنيه من تجارة العملة بمختلف المحافظات.

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تزيد على 8 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



