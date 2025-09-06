قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من هي شابانا محمود أول مسلمة تتولى وزارة الداخلية في بريطانيا؟
رئيس لبنان يدعو الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لأراضي الجنوب
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام تونس
بدء توافد السينمائيين على السجادة الحمراء لحضور حفل ختام مهرجان فينيسيا
هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل
بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه
محمد أبو سمرة: الفلسطينيون يواجهون حرب إبادة وتطهيرًا عرقيًا غير مسبوق
بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 وعدد الأدوار
جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟
بحضور وزير الخارجية.. منح وسام ماسبيرو لفهمي عمر وسناء منصور وإيناس جوهر ونهال كمال
أستاذ علوم سياسية: الهجمات الإسرائيلية والعقوبات تعرقلان المفاوضات الإيرانية الأمريكية
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 6-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب منتخب ألمانيا يُخطط لإجراء تغييرات بعد الخسارة الصادمة أمام سلوفاكيا

ناجلسمان
ناجلسمان
القسم الرياضي

صرّح جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، يوم السبت بأنه سيُجري تغييرات مكثفة على تشكيلته الأساسية في مباراة تصفيات كأس العالم يوم الأحد ضد أيرلندا الشمالية، وذلك بعد خسارتهم الصادمة أمام سلوفاكيا يوم الخميس.

ومنيت بطلة العالم أربع مرات بأول هزيمة لها خارج أرضها في تصفيات كأس العالم، بخسارتها 2-0 أمام سلوفاكيا في براتيسلافا في مباراتها الافتتاحية في تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد ناغلسمان، الذي شهد فريقه يُعاني من الخسارة الثالثة على التوالي بعد خسارتي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال وفرنسا في يونيو، أنه على الرغم من أن فلسفة الفريق الرئيسية لن تتغير، إلا أنه سيتم إجراء تغييرات على التشكيلة الأساسية ضد أيرلندا الشمالية.

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي: "أجرينا بعض المناقشات مع بعض اللاعبين ومع الفريق، كما وضح الفريق بعض الأمور داخليًا، درسنا ما يُمكن توقعه ووضعنا خطة لمباراة الغد".

وأضاف: “من حيث المضمون، لن يكون الفريق متغيرًا تمامًا غدًا. لكن على مستوى اللاعبين، ستكون هناك بعض التغييرات. علينا تقديم أداء أفضل”.

وواصل: الألمان هم المرشحون الأوفر حظًا لتصدر المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا لوكسمبورج، لكنهم لا يستطيعون تحمل استمرار خسارتهم الأخيرة".

وأكمل: "كمدرب، عليك أن تمنح اللاعبين شيئًا يسمح لهم باللعب بحرية أكبر. نحتاج يوم الأحد إلى لاعبين يتناسبون مع الوضع. لا يمكننا التفكير في التأهل، بل علينا التفكير في المباراة. قد يكون هناك لاعبون يلعبون وقد لا يشاركون في كأس العالم".

وصرح ناجلسمان بعد المباراة أن لاعبيه افتقروا إلى الالتزام والحماس ضد سلوفاكيا. وقد خرج الألمان، الذين يضعون نصب أعينهم لقب كأس العالم العام المقبل، من الدور الأول في النسختين الأخيرتين. قال ناغلسمان: "لم يكن يومنا مثاليًا (ضد سلوفاكيا). لم يكن أحدٌ كذلك"، مضيفًا أنه لا يخشى على سلامته المهنية في حال وقوع هفوة أخرى ضد أيرلندا الشمالية في كولونيا.

واختتم: "الخوف ليس أمرًا جيدًا. سأبذل قصارى جهدي للفوز. لستُ خائفًا. أعتقد أننا سنقدم أداءً أفضل من يوم الخميس، سنحاول أن نكون أفضل منافسين ممكنين وأن نفوز بمباراتنا على أرضنا، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لنا وللجماهير في المدرجات. إنها مباراةٌ بالغة الأهمية بالنسبة لنا".

ناجلسمان منتخب ألمانيا أيرلندا الشمالية سلوفاكيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

الذهب

أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 6-9-2025 في مصر

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

محاكمة 7 متهمين فى خلية مدينة نصر.. الاثنين

محاكمة 7 متهمين فى خلية مدينة نصر.. الاثنين

أموال

التحفظ على 8 ملايين جنيه من تجارة العملة بعدد من المحافظات

تصادم سيارتين بأسيوط

إصابة شخصين في تصادم سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز وأخرى ملاكي بأسيوط

بالصور

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا: أضرار صحية خفية قد تهدد حياتك

أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

المزيد