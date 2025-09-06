مدرب منتخب ألمانيا يُخطط لإجراء تغييرات بعد الخسارة الصادمة أمام سلوفاكيا

صرّح جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، يوم السبت بأنه سيُجري تغييرات مكثفة على تشكيلته الأساسية في مباراة تصفيات كأس العالم يوم الأحد ضد أيرلندا الشمالية، وذلك بعد خسارتهم الصادمة أمام سلوفاكيا يوم الخميس.

ومنيت بطلة العالم أربع مرات بأول هزيمة لها خارج أرضها في تصفيات كأس العالم، بخسارتها 2-0 أمام سلوفاكيا في براتيسلافا في مباراتها الافتتاحية في تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد ناغلسمان، الذي شهد فريقه يُعاني من الخسارة الثالثة على التوالي بعد خسارتي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال وفرنسا في يونيو، أنه على الرغم من أن فلسفة الفريق الرئيسية لن تتغير، إلا أنه سيتم إجراء تغييرات على التشكيلة الأساسية ضد أيرلندا الشمالية.

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي: "أجرينا بعض المناقشات مع بعض اللاعبين ومع الفريق، كما وضح الفريق بعض الأمور داخليًا، درسنا ما يُمكن توقعه ووضعنا خطة لمباراة الغد".

وأضاف: “من حيث المضمون، لن يكون الفريق متغيرًا تمامًا غدًا. لكن على مستوى اللاعبين، ستكون هناك بعض التغييرات. علينا تقديم أداء أفضل”.

وواصل: الألمان هم المرشحون الأوفر حظًا لتصدر المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا لوكسمبورج، لكنهم لا يستطيعون تحمل استمرار خسارتهم الأخيرة".

وأكمل: "كمدرب، عليك أن تمنح اللاعبين شيئًا يسمح لهم باللعب بحرية أكبر. نحتاج يوم الأحد إلى لاعبين يتناسبون مع الوضع. لا يمكننا التفكير في التأهل، بل علينا التفكير في المباراة. قد يكون هناك لاعبون يلعبون وقد لا يشاركون في كأس العالم".

وصرح ناجلسمان بعد المباراة أن لاعبيه افتقروا إلى الالتزام والحماس ضد سلوفاكيا. وقد خرج الألمان، الذين يضعون نصب أعينهم لقب كأس العالم العام المقبل، من الدور الأول في النسختين الأخيرتين. قال ناغلسمان: "لم يكن يومنا مثاليًا (ضد سلوفاكيا). لم يكن أحدٌ كذلك"، مضيفًا أنه لا يخشى على سلامته المهنية في حال وقوع هفوة أخرى ضد أيرلندا الشمالية في كولونيا.

واختتم: "الخوف ليس أمرًا جيدًا. سأبذل قصارى جهدي للفوز. لستُ خائفًا. أعتقد أننا سنقدم أداءً أفضل من يوم الخميس، سنحاول أن نكون أفضل منافسين ممكنين وأن نفوز بمباراتنا على أرضنا، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لنا وللجماهير في المدرجات. إنها مباراةٌ بالغة الأهمية بالنسبة لنا".