مدير منتخب بوركينا فاسو: ننتظر مواجهة مصر بشغف كبير وهذا الثلاثي الأخطر في صفوف "الفراعنة"

أكد محمد كوفي مدير منتخب بوركينا فاسو الحالي والذي لعب محترفاً للعديد من الأندية المصرية خلال الفترة من 2006 وحتى 2020 أبرزها بتروجيت والزمالك والمصري ’ أن مواجهة منتخب مصر المقبلة المقرر إقامتها بالعاصمة واجادوجو الثلاثاء القادم الموافق 9 سبتمبر الحالي ، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 ستكون قمة مرتقبة ولن تكون سهلة على كلا المنتخبين.

ويتواجد منتخبنا الوطني الأول في المجموعة الأولى التي تضم كلا من بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو وجيبوتي ’ ويتصدر "الفراعنة" ترتيب هذه المجموعة برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الذي جمع 14 نقطة وبات المنافس الوحيد على التأهل.

وأشار كوفي في حواره الخاص لموقع الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن منتخب بلاده جاهز بكل قوة لمواجهة "الفراعنة" وتحقيق نتيجة إيجابية في مسعاه للوصول للمونديال، مشددا على أن الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه" هم أخطر لاعبي منتخب مصر في الفترة الحالية.. وإلى نص الحوار:

ما رأيك في المباراة المقبلة بين بوركينا فاسو ومصر في تصفيات كأس العالم 2026؟

رأيي في المباراة القادمة بين بوركينا فاسو ومصر أنها ستكون مباراة عالية المستوى ولن تكون سهلة على الطرفين، لأن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى، ومنتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني.

ما مدى جاهزية بوركينا فاسو لمباراة مصر؟

منتخبنا جاهز بكل قوة لمواجهة مصر ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية، ونحن نستعد جيدًا من الناحية الذهنية لهذه المباراة وكذلك مصر، فلا مجال للخطأ لكلا المنتخبين.

أخطر عناصر المنتخب المصري من وجهة نظرك؟

جميع لاعبي منتخب مصر على أعلى مستوى لكن الأخطر الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومحمود حسن "تريزيجيه" نجم النادي الأهلي والأهم أني أعرف

الصديقين الحبيبين حسام وإبراهيم حسن جيدًا ’ لا توجد مباريات سهلة بالنسبة لهما؛ كل مباراة هي نهائي؛ وهذه هي روح الفوز.

رأيك في حسام حسن والمواجهة التكتيكية المتوقعة بينه وبين براما تراوري مدرب بوركينا فاسو في المواجهة المقبلة؟

حسام حسن كان لاعبًا رائعًا، وأصبح الآن مدربًا رائعًا، وأنا معجب به وأحب شخصيته وحماسه وأعتقد أن المواجهة التكتيكية على أرضية الملعب بين حسام حسن وبراما تراوري ستكون قوية للغاية، والفريق الذي سينفذ لاعبيه تعليمات مدربه خلال اللقاء سيكون الانتصار حليفه والنقاط الثلاث من نصيبه.

أي منتخب تراه منافسًا قويًا لبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026؟

بالطبع، مصر وسيراليون يحتلان المركزين الأول والثالث بجدول الترتيب لكن المنافسة الأن باتت قاصرة بيننا وبين "الفراعنة" من أجل الصعود لنهائيات كأس العالم المقبلة في كندا وأمريكا والمكسيك عن هذه المجموعة، وهذا يعطي مواجهة الثلاثاء القادم مزيداً من القوة والندية.

كيف تُقيّم تجربتك الاحترافية كلاعب في مصر؟ ما هي أبرز ذكرياتك في الدوري المصري؟

أدين بالفضل بكل مسيرتي الاحترافية لمصر، فهي التي جعلتني فخورًا بنفسي ’ لن أتوقف عن شكر المصريين وحب هذا البلد الجميل (أم الدنيا) ’ لديّ ذكريات جميلة كثيرة في مصر، لعبتُ مع بتروجت، المصري، سموحة، البنك الأهلي والزمالك، لكنني أتذكر بشكل خاص فترة لعبي مع الزمالك خلال موسم 2014- 2015، عندما كنتُ بطلاً مصرياً وفزتُ بكأس مصر بكل قلبي، الزمالك، ولدي ذكريات رائعة مع أصدقائي المصريين.