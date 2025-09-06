قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية.. وأحمد موسى: إيه الجمال والروعة دي
تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي
فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدير منتخب بوركينا فاسو: ننتظر مواجهة مصر بشغف كبير وهذا الثلاثي الأخطر في صفوف "الفراعنة"

محمد كوفي
محمد كوفي
إسلام مقلد

أكد محمد كوفي مدير منتخب بوركينا فاسو الحالي والذي لعب محترفاً للعديد من الأندية المصرية خلال الفترة من 2006 وحتى 2020 أبرزها بتروجيت والزمالك والمصري ’ أن مواجهة منتخب مصر المقبلة المقرر إقامتها بالعاصمة واجادوجو الثلاثاء القادم الموافق 9 سبتمبر الحالي ، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 ستكون قمة مرتقبة ولن تكون سهلة على كلا المنتخبين.

ويتواجد منتخبنا الوطني الأول في المجموعة الأولى التي تضم كلا من بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو وجيبوتي ’ ويتصدر "الفراعنة" ترتيب هذه المجموعة برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الذي جمع 14 نقطة وبات المنافس الوحيد على التأهل.

وأشار كوفي في حواره الخاص لموقع الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن منتخب بلاده جاهز بكل قوة لمواجهة "الفراعنة" وتحقيق نتيجة إيجابية في مسعاه للوصول للمونديال، مشددا على أن الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه" هم أخطر لاعبي منتخب مصر في الفترة الحالية.. وإلى نص الحوار:

ما رأيك في المباراة المقبلة بين بوركينا فاسو ومصر في تصفيات كأس العالم 2026؟

رأيي في المباراة القادمة بين بوركينا فاسو ومصر أنها ستكون مباراة عالية المستوى ولن تكون سهلة على الطرفين، لأن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى، ومنتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني.

ما مدى جاهزية بوركينا فاسو لمباراة مصر؟

منتخبنا جاهز بكل قوة لمواجهة مصر ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية، ونحن نستعد جيدًا من الناحية الذهنية لهذه المباراة وكذلك مصر، فلا مجال للخطأ لكلا المنتخبين.

أخطر عناصر المنتخب المصري من وجهة نظرك؟

جميع لاعبي منتخب مصر على أعلى مستوى لكن الأخطر الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومحمود حسن "تريزيجيه" نجم النادي الأهلي والأهم أني أعرف

الصديقين الحبيبين حسام وإبراهيم حسن جيدًا ’ لا توجد مباريات سهلة بالنسبة لهما؛ كل مباراة هي نهائي؛ وهذه هي روح الفوز.

رأيك في حسام حسن والمواجهة التكتيكية المتوقعة بينه وبين براما تراوري مدرب بوركينا فاسو في المواجهة المقبلة؟

حسام حسن كان لاعبًا رائعًا، وأصبح الآن مدربًا رائعًا، وأنا معجب به وأحب شخصيته وحماسه وأعتقد أن المواجهة التكتيكية على أرضية الملعب بين حسام حسن وبراما تراوري ستكون قوية للغاية، والفريق الذي سينفذ لاعبيه تعليمات مدربه خلال اللقاء سيكون الانتصار حليفه والنقاط الثلاث من نصيبه.

أي منتخب تراه منافسًا قويًا لبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026؟

بالطبع، مصر وسيراليون يحتلان المركزين الأول والثالث بجدول الترتيب لكن المنافسة الأن باتت قاصرة بيننا وبين "الفراعنة" من أجل الصعود لنهائيات كأس العالم المقبلة في كندا وأمريكا والمكسيك عن هذه المجموعة، وهذا يعطي مواجهة الثلاثاء القادم مزيداً من القوة والندية.

كيف تُقيّم تجربتك الاحترافية كلاعب في مصر؟ ما هي أبرز ذكرياتك في الدوري المصري؟

أدين بالفضل بكل مسيرتي الاحترافية لمصر، فهي التي جعلتني فخورًا بنفسي ’ لن أتوقف عن شكر المصريين وحب هذا البلد الجميل (أم الدنيا) ’ لديّ ذكريات جميلة كثيرة في مصر، لعبتُ مع بتروجت، المصري، سموحة، البنك الأهلي والزمالك، لكنني أتذكر بشكل خاص فترة لعبي مع الزمالك خلال موسم 2014- 2015، عندما كنتُ بطلاً مصرياً وفزتُ بكأس مصر بكل قلبي، الزمالك، ولدي ذكريات رائعة مع أصدقائي المصريين.

محمد كوفي منتخب بوركينا فاسو بوركينا فاسو الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

مصر تدرب كوادر 13 دولة أفريقية للقضاء على فيروس سي

منارة أمل للقارة السمراء ..مصر تدرب كوادر 13 دولة أفريقية للقضاء على فيروس سي

رجل الأعمال ايمن الجميل

أيمن الجميل: زيادة الصادرات 19% مؤشر لنجاح السياسات الزراعية والصناعية وجذب الاستثمارات

نقابة السياحيين

السياحيين تطلق مبادرة أنت مصر مع اقتراب افتتاح المتحف الكبير

بالصور

حيل بسيطة تمنع تطاير الزيت أثناء القلي .. لتحافظي على نظافة مطبخك

حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد