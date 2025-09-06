قبل مواجهة المصري.. ملف التجديدات يسيطر على مجلس الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تحرك مجلس الإدارة لتعديل عقد محمد شحاتة، لاعب خط وسط الفريق.

وأكد المصدر، أن عقد شحاتة ممتد حتى 2029، وبالتالي ليست الأولوية الحالية له، واللاعب متفهم ذلك، في ظل ارتباطات أخرى للاعبين تقترب عقودهم من النهاية، مثل محمد السيد وحسام عبد المجيد، ولا بد من حسم تلك الملفات أولا.

وأشار المصدر إلى أن “شحاتة” حصل في أول 6 أشهر له مع الزمالك، على 1.5 مليون جنيه، ثم تم تعديل عقده من خلال أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة ليصل إلى 6 ملايين في الموسم الماضي، و7 ملايين في الموسم الحالي، مع زيادة مليون جنيه بشكل سنوي حتى يصل إلى 10 ملايين جنيه في الموسم.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة السادسة من الدوري، يوم السبت المقبل؛ من أجل استعادة الصدارة من جديد.