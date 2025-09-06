بحضور وزير الخارجية.. منح وسام ماسبيرو لعدد من رواد الإعلام تقديرا لمسيرتهم

شهد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم السبت، فعاليات صالون ماسبيرو الثقافي، الذي نظمته الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، باستوديو "أحمد زويل".

ومنحت الهيئة - خلال الاحتفالية - وسام ماسبيرو للإبداع لعدد من رواد الإعلام تقديرًا لمسيرتهم الحافلة وعطائهم المتميز، وهم: فهمي عمر، وسناء منصور، وإيناس جوهر، ونهال كمال.

كما تضمن الصالون لقاءً فكريًا مع وزير الخارجية، تناول خلاله ملامح السياسة الخارجية المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقد أدار الصالون وقدم فقراته الإعلامي الكبير مسعد أبو ليلة.

