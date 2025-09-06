قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب أمين: سعيد بتجديد عقدي.. وأشكر الجماهير على الدعم والمساندة

إيهاب أمين
إيهاب أمين
عبدالحكيم أبوعلم

أبدي إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي سعادته بتجديد تعاقده حتى عام 2028، مؤكدًا أنه يسعى لتحقيق المزيد من الألقاب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال إيهاب أمين إن الاستمرار داخل الأهلي شرف كبير، موضحًا: «بالنسبة إلينا كلاعبين لن ندخر جهدًا من أجل إسعاد الملايين من الجماهير التي اعتدنا منها على التشجيع والمؤازرة، والوقوف دائمًا في ظهر النادي».

وتابع: «ممتن لجمهور الأهلي الكبير، وأود أن أشكرهم على مساندتهم ودعمهم لي وللفريق، وأدين لهم بالفضل فيما وصلت إليه، لأنهم دائمًا يدعمونني بقوة، وأنا أحبهم كثيرًا، وسأقاتل من أجل إسعادهم بتحقيق المزيد من البطولات مع الفريق».

وواصل: «كنت سعيدًا للغاية بردود فعل جماهير الأهلي بعد توقيعي على عقود التجديد للنادي، لأنني أريد البقاء داخل الأهلي حتى ختام مسيرتي مع كرة السلة».

وأوضح إيهاب أمين أن أول من تواصل معه عقب تجديد تعاقده كان شقيقه شريف، ثم الكابتن أحمد الجارحي المدرب العام للفريق، مؤكدًا أنه لعب دورًا بارزًا في انتقاله للنادي الأهلي بعد عودته من أمريكا منذ 6 سنوات.

وعن علاقته بزميله عمرو الجندي، قال إيهاب أمين إن عمرو من أقرب الأشخاص إليه على المستوى المهني والشخصي، مؤكدًا أنهما مرتبطان بعلاقة أخوة وصداقة خارج كرة السلة.

وأكد: «أمامنا تحديات صعبة خلال الفترة المقبلة، وقادرون على تخطي هذه المرحلة، خاصة بعد التعاقد مع مدرب كبير مثل مستر لينوس، كما أننا سنشارك هذا الموسم في بطولة إفريقيا، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل التتويج بها والعودة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية».

وأشار إلى أن الفريق سوف يغادر إلى صربيا لإقامة معسكر هناك استعدادًا للموسم الجديد من أجل زيادة التناغم والتجانس بين اللاعبين القدامى والجدد، بالإضافة إلى زيادة استيعاب أفكار المدير الفني الجديد قبل العودة للمشاركة في بطولة دوري المرتبط التي تعد أولى بطولات الموسم الجديد.

ووجه إيهاب أمين رسالة إلى جماهير الأهلي، أكد خلالها أن الجميع في الفريق يبذل كل ما لديه من أجل الفوز والتتويج بالبطولات لإسعادهم، مشددًا على أن جماهير الأهلي هي دائمًا السند والداعم الرئيسي لكل فرق النادي.

